Белорусская федерация хоккея ждет разъяснений в связи с переносом из Минска матчей предстоящего чемпионата мира

Представители белорусской организации сказали агентству «Интерфакс», что после этого они будут готовы дать свой комментарий. Руководство Международной хоккейной федерации сегодня решило, что при проведении матчей турнира в Белоруссии могут возникнуть проблемы с безопасностью команд, зрителей и официальных лиц. Ранее федерацию призывали забрать у Белоруссии право на проведение чемпионата из-за политической ситуации в республике. Один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала перенос матчей победой для белорусов.