Белорусская федерация хоккея ждет разъяснений в связи с переносом из Минска матчей предстоящего чемпионата мира

Представители белорусской организации сказали агентству «Интерфакс», что после этого они будут готовы дать свой комментарий. Руководство Международной хоккейной федерации сегодня решило, что при проведении матчей турнира в Белоруссии могут возникнуть проблемы с безопасностью команд, зрителей и официальных лиц. Ранее федерацию призывали забрать у Белоруссии право на проведение чемпионата из-за политической ситуации в республике. Один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала перенос матчей победой для белорусов.
Самое обсуждаемое
Пресс-служба УФСИН: Был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — заявили в ведомстве…
«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…