Больше 30 человек задержаны в центре Санкт-Петербурга на одиночных пикетах в поддержку Алексея Навального

Более десятка – в Химках, у здания отдела полиции, где проходило заседание суда по вопросу о мере пресечения для политика. Как рассказали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо», среди задержанных в северной столице есть в том числе журналисты. Некоторым из тех, кого уже доставили в отдел полиции, угрожает арестом на 48 часов. На них, по предварительным данным, составляют протоколы о нарушении требований самоизоляции.
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