Слушание по делу о замене Навальному условного срока на реальный переносится на 2 февраля – адвокат

Слушание по делу о замене условного срока на реальный Алексею Навальному переносится на 2 февраля. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Навального Ольга Михайлова.

«Буквально час назад нам предоставили постановление судьи о том, что это заседание переносится на 2 февраля. 29 января в Симоновском суде никакого судебного разбирательства не будет. Вопрос о замене условного срока на реальный переносится на 2 февраля», — сказала она.

О.Михайлова подчеркнула, что задержание Алексей Навального на 30 суток незаконно.

«Условно осужденных невозможно задержать на 30 суток, тем не менее нормы применены по аналогии к Навальному. Мы считаем, что это сделано абсолютно незаконно, потому что те статьи, на которые ссылается полиция и суд в постановлении, не имеют никакого отношения к ситуации с Навальным», — заключила она.

Адвокат отметила, что до судебного заседания Алексей Навальный будет содержаться в московском СИЗО номер 1 «Матросская тишина».