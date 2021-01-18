Беспорядки вспыхнули в Тунисе

По данным местного телевидения, за последние двое суток задержаны почти 900 человек. Волнения начались в субботу вечером в столичном регионе и ряде провинций Туниса. Это происходит на фоне десятой годовщины массовых протестов, которые привели к бегству из страны правившего почти четверть века президента Зина аль-Абидина Бен Али. Как передает AFP, непосредственный повод для беспорядков пока остается неясным. Волнениями охвачены преимущественно рабочие районы.
Самое обсуждаемое
Пресс-служба УФСИН: Был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — заявили в ведомстве…
«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…