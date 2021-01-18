Беспорядки вспыхнули в Тунисе

По данным местного телевидения, за последние двое суток задержаны почти 900 человек. Волнения начались в субботу вечером в столичном регионе и ряде провинций Туниса. Это происходит на фоне десятой годовщины массовых протестов, которые привели к бегству из страны правившего почти четверть века президента Зина аль-Абидина Бен Али. Как передает AFP, непосредственный повод для беспорядков пока остается неясным. Волнениями охвачены преимущественно рабочие районы.