Белорусская прокуратура намерена объявить в международный розыск одного из лидеров оппозиции

Документы на бывшего министра культуры Павла Латушко ведомство направило в Интерпол. Минск обвиняет его в участии в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Латушко входил в президиум Координационного совета оппозиции. В сентябре он покинул республику. Дело против него завели в конце прошлого года.