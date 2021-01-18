Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель назвал прискорбным моментом отмену минских матчей чемпионата мира

По его словам, сама организация собиралась использовать турнир для примирения сторон внутриполитического конфликта в республике. Сегодня совет федерации лишил Белоруссию права проведения турнира. Там объяснили такое решение вопросами безопасности. Где именно пройдут матчи чемпионата, пока не говорят. Вместе с Белоруссией турнир должна была провести Латвия. Ряд стран ранее призвали отменить минскую часть чемпионата из-за ситуации в Белоруссии и жестких действий властей по отношению к оппозиции.