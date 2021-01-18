Главы государств и правительств стран ЕС обсудят в четверг ситуацию вокруг Алексея Навального

В Брюсселе отметили, что некоторые представители руководства Евросоюза, а также многие лидеры европейских стран уже выступили с призывом отпустить российского оппозиционного политика, передает агентство «Интерфакс». В Еврокомиссии добавили, что еще накануне, после задержания Навального в аэропорту Шереметьево прозвучала непосредственная реакция европейских руководителей. Кроме того, сообщается, что тему ареста Навального на 30 суток планируют поднять завтра в Европарламенте.