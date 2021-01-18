Морозы пришли в Европу

Во многих странах температура опускалась до рекордных значений, передает агентство Associated Press. Так, в Польше столбик термометра опускался до -28 градусов впервые за 11 лет. В Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути. В Германии на выходных снегопад повалил деревья и привел к росту аварий на дорогах. Также рекордно низкие температуры установились в Испании.