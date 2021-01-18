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20:05, 18 января 2021

Российский университет дружбы народов собирается проверить содержание всех программ Института повышения квалификации

Это произошло после того, как на сайте учебного заведения появилась информация о запуске курса по астрологии. В руководстве вуза сказали агентству ТАСС, что сотрудников, которые спровоцировали такую ситуацию, подвергнут дисциплинарному взысканию. Сам курс, по данным ректората, не служил программой повышения квалификации или программой переподготовки кадров, он представляет собой серию мастер-классов.



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