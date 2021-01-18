Бывшего замглавы Роскомнадзора Максима Ксензова освободили от должности замминистра культуры

Этот пост он занимал с апреля прошлого года. Чиновник координировал работу департамента кинематографии и департамента информационного и цифрового развития. Источник агентства ТАСС утверждает, что увольнение Ксензова связано с сокращением его должности. В этом году власти намерены провести реформу государственного аппарата.