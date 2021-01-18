США планируют новые санкции в отношении проекта «Северный поток-2»

На этот раз запретительные меры могут коснуться судна-трубоукладчика «Фортуна», пишет немецкая газета Handelsblatt. По данным издания, власти США в понедельник уведомили правительство Германии и других европейских партнеров о своем решении ввести санкции на основании закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В чем именно они будут выражаться против судна, пока не известно. Ранее из-за американских санкций от участия в проекте отказались ряд зарубежных компаний. Строительство газопровода приостановлено на завершающем этапе.