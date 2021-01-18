Более двадцати человек задержаны в Санкт-Петербурге на пикетах в поддержку Алексея Навального

Как передает местное интернет-издание «Фонтанка», полиция уводит в свои автобусы примерно по одному задержанному в две минуты. По некоторым данным, их обвиняют в нарушении требований о самоизоляции. Также не менее пяти сторонников политика, как пишет сайт «МБХ.Медиа» были задержаны в Химках у здания полиции, где находился Навальный.