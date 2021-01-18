Политика Алексея Навального увезли из отдела полиции в Химках

В том же здании ранее судья Химкинского суда Елена Морозова удовлетворила ходатайство полиции об аресте оппозиционера на 30 суток. По данным соратников Навального, его везут в СИЗО «Матросская тишина». Однако в ОНК Московской области сказали агентству «Интерфакс», что одного из главных критиков Кремля должны доставить в изолятор в Зеленограде, один из самых отдаленных от Москвы. ФСИН считает, что Навальный нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше», вопрос о замене ему условного наказания столичный суд должен рассмотреть в начале февраля.

