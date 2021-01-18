Российская сторона просит власти Израиля взять под охрану Александровское подворье в Иерусалиме

Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин отметил, что недавно на подворье совершил нападение представитель Русской зарубежной церкви. По словам Степашина, напавший сломал замок в храме, ворвался туда и запугивал людей, передает агентство «Интерфакс». Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима. Не так давно израильский суд принял решение о передаче подворья России. В то же время права на подворье оспаривает религиозная организация Русская православная церковь за границей.