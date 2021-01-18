Генпрокуратура России обвиняет Германию в сокрытии обстоятельств отравления Алексея Навального

Берлин не исполнил российские запросы о предоставлении информации, сказали агентству ТАСС в ведомстве. Германия, как утверждают прокуратура, выполнила только два пункта. Были проведены опросы Навального и его жены, но они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы.