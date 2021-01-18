Пожар произошел в Вашингтоне у здания Конгресса США

Как передает корреспондент «Эха Москвы», под мостом у Капитолия загорелась палатка, в которой жили бездомные. Тем не менее Службы безопасности заблокировали здание законодательного органа, где шла репетиция инаугурации избранного президента Джо Байдена. Люди были эвакуированы. В начале месяца на здание Капитолия напали сторонники уходящего президента Дональда Трампа. В результат погибли несколько человек, в том числе один полицейский.