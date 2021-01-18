Международная федерация хоккея рассматривает три варианта мест проведения чемпионата мира 2021 года

Как сказал агентству ТАСС член совета этой организации, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, первенство может пройти только в Латвии, либо в Латвии и Словакии, а также возможен в Дании и Латвии. Руководство федерации объявило сегодня о том, что принято решение перенести матчи чемпионата из Минска. Причиной стали вопросы безопасности. Вместе с Белоруссией первенство должна была провести Латвия. Ее статус, как добавили в федерации, рассмотрят позже. Ранее ряд стран призвали лишить Белоруссию права на проведение хоккейного турнира из-за политической ситуации в республике.

