Институт им.Чумакова завтра передаст в Минздрав документы для начала процесса регистрации новой вакцины от COVID-19

Проведённые исследования показали, что вакцина безопасна, — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Голикова добавила, что вакцину зарегистрируют 16 февраля. Если разрешение будет получено, «Ковивак» станет третьей вакциной от коронавируса в России.