На горнолыжном курорте в Домбае в Карачаево-Черкесии произошел сход лавины

На месте продолжают работать спасательные службы, сообщил врио первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Дмитрий Помогайбо.



«По предварительной информации под лавину попали 2 вагончика (пункта проката горнолыжного снаряжения), повреждено кафе, пострадавших в кафе нет. В момент схода лавины могло находиться от 4 до 12 человек. В 13.40 спасатели приступили к поискам, проводится обследование «тела лавины».На место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по КЧР Александр Голоколенко, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по КЧР, местного пожарно-спасательного гарнизона. На месте работает около 170 человек», — сказал Помогайбо.

Накануне МЧС предупреждало о том, что в ближайшие дни в горах сохраняется риск схода лавин, подчеркнул Дмитрий Помогайбо.