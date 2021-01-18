Симоновский суд Москвы отложил на февраль рассмотрение ходатайства об отмене условного наказания Алексею Навальному

Об этом агентству «Интерфакс» сказали представители защиты политика. Судебное заседание должно пройти 2 февраля. Сам Навальный сегодня был арестован на 30 суток по ходатайству полиции. Тюремное ведомство считает, что один из главных критиков Кремля нарушил условия испытательного срока. С требованием о его немедленном освобождении уже выступили некоторые зарубежные политические деятели, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель.

Журналист Михаил Фишман не сомневается, что Запад непременно отреагирует на арест Навального. В эфире «Эха» он заметил, что пока не ясно, к каким последствиям это приведет. Возвращение Алексея Навального в Россию Михаил Фишман назвал историческим поражением Путина.