Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею

Первенство должно пройти в этом году в конце мая – начале июня. Как сказали в руководстве Международной федерации хоккея, решение о переносе было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля организации. Где пройдут матчи, которые были запланированы в Минске, пока не уточняется. Ранее с призывом лишить республика права проведения первенства выступили несколько стран. Свое требование они объяснили ситуацией в Белоруссии, где власть жестко подавляет выступления оппозиции, которые не прекращаются с начала августа.

