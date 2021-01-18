Об этом ТАСС сообщил источник. В понедельник состоялось заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF),
посвященное этому вопросу.
«Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска», — сказал собеседник агентства,
не уточнив, где пройдут игры первенства.
Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в
Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации призывали IIHF
перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в
Белоруссии.
Минск лишился права на проведение Чемпионата мира по хоккею 2021 года
Об этом ТАСС сообщил источник. В понедельник состоялось заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF),