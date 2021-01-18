В дагестанском Буйнакске по делу о массовом отравлении задержан руководитель местного водоканала

Абдулвагаб Шарипов подозревается в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, рассказали следователи. Пострадавшие стали поступать в городские больницы с 11 января. Накануне сообщалось, что всего к врачам обратились свыше трехсот горожан, большинство из них – дети. По данным Роспотребнадзора, в водопроводной воде были обнаружены возбудители дизентерии. В городе приостановлена работа школ и детских садов.