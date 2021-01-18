Несколько человек задержаны в Санкт-Петербурге и Архангельске на одиночных пикетах в поддержку Алексея Навального

По сведениям правозащитного проекта «ОВД-Инфо», их обвинили в нарушении т.н. «режима самоизоляции». Также сторонники Навального пока еще остаются в Химках у здания отдела полиции, где проходило выездное заседание суда по вопросу о мере пресечения для политика.