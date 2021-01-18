Алексея Навального, которого суд арестовал сегодня на 30 суток, могут отвезти в СИЗО Зеленограда

Об этом в эфире телеканала «Дождь» сказала член ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, такое решение принято именно из-за удаленности изолятора от Москвы. Судья Химкинского суда Елена Морозова удовлетворила сегодня ходатайство полиции об аресте оппозиционного политика, которого обвиняют в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Тем временем соратники одного из главных критиков Кремля объявили, что планируют в эту субботу провести в регионах митинги в поддержку Навального. Удалось ли согласовать эти акции, они не уточнили.

