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18:31, 18 января 2021

При сходе лавины на горнолыжную трассу в Домбае погиб один человек, сообщают в оперативных службах

Выбраться из-под снега смогли шесть человек. Еще несколько человек могут оставаться под снегом.

Сход лавины на горнолыжную трассу произошел днем в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара. Под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Фотографии искореженных построек и засыпанных снегом подъемников публикуют СМИ. Что именно произошло достоверно неизвестно. По одной версии, этот склон вызывал опасения у эксплуатантов горнолыжных трасс, поэтому сегодня днем там работал противолавинный отряд Росгидромета. Однако обезопасить участок не удалось и позже произошел самосброс лавины. По другой версии, снег сошел после того, как его обстреляли из специальных пушек, но лавина пошла не в сторону леса, как предполагалось, а на трассу, где находились люди. Руководитель Северо-Кавказской противолавинной службы а разговоре с РБК, что возможной причиной произошедшего могло быть сейсмическое воздействие от другой принудительно спущенной лавины. Что же случилось, будет выяснять прокуратура. По данным МЧС, под снегом могли оказаться до 12 человек. Многие из них смогли самостоятельно выбраться, в основном те, кто находился по краю лавины и у каких-либо строений, рассказал агентству «Интерфакс» источник. По меньшей мере восемь человек обратились за медицинской помощью. Но под снегом еще могут быть люди. Поиски продолжаются. На склоне работают больше 50 человек.

Это уже второй за этот месяц такой случай – в ночь на 9 января в пригороде Норильска лавина сошла на горнолыжный комплекс, погибли 3 человека.



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