По официальным данным в России за сутки скончался 471 человек

Заразились почти 23 тысячи, в том числе в Москве свыше 3 с половиной тысяч.

Власти Московской области утверждают, что эпидемиологическая ситуация улучшается, заболеваемость идет на спад. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что подмосковные больницы постепенно будут переходить на нормальный режим работы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает. что ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась в 72 регионах страны. По данным Поповой, не менее чем у 25% россиян сформировался иммунитет к коронавирусу после перенесенной болезни.

Пункт вакцинации против коронавируса открылся сегодня в ГУМе. Об этом сообщила зам мэра Анастасия Ракова. Она отметила, что получить прививку может любой желающий. Пункт в ГУМе будет работать ежедневно с 10 утра до 9 вечера.

Массовая вакцинация от коронавируса до марта будет обеспечиваться за счет вакцины Спутник Центра имени Гамалеи, — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, с марта будет использоваться вакцина новосибирского центра «Вектор», а с апреля – вакцина Центра имени Чумакова.

По словам Голиковой, регистрация вакцины Центра имени Чумакова ожидается 16 февраля. Исследования показали, что вакцина безопасна, — подчеркнула вице-премьер.