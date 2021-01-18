В Оренбургской области казаки самовольно решили переименовать улицу Чапаевскую на улицу казака Сладкова

Сами казаки называют Тимофея Сладкова «победителем Чапаева».

Видео, на котором казаки меняют табличку на одном из домов, появилось в сообществе «Белая гвардия» во «Вконтакте». Называется пост «Казаки ликвидировали улицу Чапаева». С инициативой выступило местное казачье общество во главе с атаманом Игорем Крючковым.

«Сегодня 16 января 2021 года мы на территории Уральского казачьего войска ликвидируем улицу Чапаевскую и переименовываем ее на улицу полковника казачьего уральского войска Сладкова Тимофея Ипполитовича».

Видео со сменой таблички наложено на песню Михаила Круга «Приходите в мой дом», а завершается картинкой с надписью Я/МЫ Тимофей Сладков.

Запись появилась в выходные, а уже сегодня в администрации поселка поспешили опровергнуть заявление казаков о переименовании улицы. В администрации поселка порталу Orenday.ru сказали, что табличку атаман Игорь Крючков поменял на своем частном доме, на что имеет полное право и добавили, что с атаманом «будут разбираться по линии казачества». Получить комментарий помощника губернатора Оренбургской области по делам казачества Сергея Слепова не удалось, он на звонки не отвечает.

Предполагается, что попытка переименования улицы — это продолжение истории с памятником Тимофею Сладкову, который казаки в прошлом году установили в селе Красное на улице Чапаева. Против его установки высказалась внучка Василия Чапаева и оренбургские коммунисты. Позже выяснилось, что памятник был установлен незаконно, поскольку не была соблюдена процедура согласования с советом депутатов. В адрес депутатов поступило обращение за подписью 200 человек с требованием снести памятник. Тогда казаки признали, что «не учли некоторые нюансы», а решение о переносе бюста Сладкову назвали взвешенным.

Памятник Тимофею Сладкову был демонтирован, сейчас решается вопрос о новом месте установки.