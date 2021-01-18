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18:23, 18 января 2021

«Коалиция за безопасный интернет» потребовала через суд от Apple удалить из своего магазина приложений Telegram

Американская «Коалиция за безопасный интернет» потребовала через суд от компании Apple удалить из своего магазина приложений популярный мессенджер Telegram. Об этом пишет сегодня газета Вашингтон Пост.

«Коалиция за безопасный интернет» — это некоммерческая организация, зарегистрированная в Вашингтоне. На ее сайте сказано, что миссия «Коалиции» заключается в том числе в продвижении новых партнерских отношений между государственным и частным сектором для содействия оперативному удалению материалов, содержащих подстрекательство к экстремизму и терроризму. Кроме того, организация декларирует стремление ограничить так называемым экстремистам доступ к интернет-инфраструктуре и к даркнету.

Американской газете Wash Post стало известно, что «Коалиция за безопасный Интернет» обратилась с иском в окружной суд в Северной Калифорнии. Она потребовала обязать компанию Apple удалить из магазина приложений App Store мессенджер Telegram. Об этом рассказал президент коалиции, бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг и адвокат НКО Кит Альтман. Аналогичный иск планируется подать и против Google.

Помимо удаления Telegram из App Store в иске заявлено требование компенсации ущерба за контент, призывающий к ненависти и насилию, цитирует Forbes. По мнению истцов, Telegram позволяет размещать на своей площадке расистский, антисемитский, неонацистский и другие виды контента, пропагандирующего ненависть. И тем самым нарушает условия Apple, установленные компанией для своего магазина приложений. Также призывы к экстремистским действиям, считают истцы, распространялись пользователями посредством мессенджера в преддверии вторжения сторонников президента США Дональда Трампа в Капитолий в Вашингтоне, а руководство Telegram не принимало никаких мер для их пресечения.

Газета отмечает, что перспективы иска неопределенны, поскольку американское законодательство защищает онлайн-платформы от ответственности за большую часть размещенного контента.

На прошлой неделе Павел Дуров, российский предприниматель и создатель Телеграма, объявил, что количество пользователей мессенджера превысило полмиллиарда человек во всем мире.



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