Международная Федерация хоккея сегодня должна принять решение по поводу проведения Чемпионата мира в Белоруссии

Ряд спонсоров уже объявили о бойкоте турнира. Первоначально чемпионат планировалось провести в Риге и Минске.

Латвия заявила о том, что вместе с Белоруссией проводить чемпионат не будет. Зато теперь в этой стране говорят, что готовы провести турнир целиком и даже построить для этого временный хоккейный дворец. Бойкотом пригрозили многие западные страны, глав которых активно убеждала во время личных встреч кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. В оппозиции к Президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю, который хотел сохранить турнир, оказались и его коллеги, в частности вице-президент ИИХФ Куммерво Куммола. Политическое давление, о котором потом рассказал Фазель усиливалось. Ультиматум поставили главные спонсоры турнира – автоконцерн Шкода, косметическая компания Нивеа и Ликви Молли. 11 января Фазель приехал в Минск и озвучил Лукашенко политические требования, выполнение которых могло сохранить турнир, в частности освобождение политических заключенных, однако даже этого оказалось недостаточно.

Генеральный директор Независимой газеты Константин Ремчуков предположил в нашем эфире, что чемпионат перенесут в другую страну. При любом решении Международная Федерация хоккея понесет убытки: она лило лишится спонсорских денег, либо заплатит неустойку за разрыв контракта на проведение турнира.