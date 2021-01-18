Суд приговорил к шести годам лишения свободы аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о поджоге офиса «Единой России»

Головинский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о поджоге офиса «Единой России» в московском районе Ховрино. По мнению судьи Сергея Базарова, мотивом была политическая ненависть. Мифтахов не признает себя виновным, он считает, что дело сфабриковано. Обвинение опиралось на показания двух засекреченных свидетелей, — пишет «Московский комсомолец».

Адвокат Светлана Сидоркина заявила, что решение суда будет обжаловано. Она считает уголовное дело политически мотивированным и объясняет максимальный срок Мифтахова тем, что он не признал свою вину.

Несколько десятков человек пришли сегодня к Головинскому суду, чтобы поддержать Азата Мифтахова. Ранее более двух с половиной тысяч математиков, среди которых есть ученые с мировыми именами, подписали письмо в защиту Мифтахова. Петицию в его поддержку создала и инициативная группа МГУ, под ней подписались почти 85 тысяч человек.