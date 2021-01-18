Судья Химкинского суда Елена Морозова арестовала на 30 суток политика Алексея Навального

На аресте настаивала полиция. Представитель МВД заявил в суде о том, что Навальный многократно нарушал условия испытательного срока по делу «Ив Роше».

Заседание проходило прямо в отделе полиции в Химках, куда политик был доставлен после задержания в аэропорту. К этому моменту он находился под стражей около 15 часов и все это время к нему не пускали адвокатов.

Навальный назвал происходящее абсурдом и высшей степенью беззакония. Политик требовал, чтобы на заседание пустили журналистов, однако в зал были допущены только сотрудники издания «Лайф» и программы «Вести. Дежурная часть». У здания ОВД, где судили Навального, собрались около 200 человек, они скандировали «Свободу» и «Отпускай».

Федеральная служба исполнения наказания требует, чтобы условный срок Навальному по делу «Ив Роше» был заменен на реальный. Суд рассмотрит это ходатайство 29 января.

США и страны Евросоюза осудили задержание Алексея Навального. Страны Балтии призывают ввести против России новые санкции.

Правительство Германии также призывает Москву освободить Навального. При этом Берлин не готов отказаться от проекта Северный поток-2. Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что обвинение в нарушении правил во время испытательного срока «полностью безосновательно». Ведь Европейский суд по правам человека уже в 2017 году признал приговор «произвольным».

Зайберт заявил, что кабинет министров ФРГ требует от российского правительства незамедлительно выпустить Навального. По его словам, осуждения достоин тот факт, что российские органы сажают в тюрьму жертву покушения на убийство с использованием химического оружия, а не преступников.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр также заявила, что, задерживая Навального, российское руководство цинично меняет местами преступника и жертву. Политик потребовала привлечь к ответственности инициаторов отравления оппозиционера.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выразил полное непонимание действий российских органов. Он подчеркнул, что Навальный добровольно и сознательно возвратился на свою «личную и политическую родину» после выздоровления.

Глава германского дипведомства напомнил, что Россия согласно своей Конституции и международным обязательствам должна следовать основам правового государства и защищать права граждан. Эти принципы должны, естественно, применяться и в отношении Навального. «Он должен быть незамедлительно освобожден», – заявил министр иностранных дел ФРГ.

«Мы всё еще ожидаем, что Россия сделает все возможное, чтобы полностью расследовать это покушение и привлечет преступников к ответственности», – прибавил Хайко Маас.

Американское посольство в Москве усомнилось в справедливости и прозрачности российской правовой системы после ареста Навального. Пресс-атташе посольства Ребекка Росс обратила внимание на то, что к Навальному не пускали адвоката и судебные слушания проходили спешно в закрытом режиме, — сообщает Интерфакс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что западные СМИ и политики, рассказывая о задержании Навального, пытаются отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем. По словам Лаврова, как только Россия получит доказательства отравления Навального, будет возбуждено уголовное дело. Пока оснований для этого нет, — подчеркнул министр.