Министерство культуры России планирует провести проверку в Третьяковской галерее

В первую очередь ведомство интересует организация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд. Сама проверка пройдет с 20 января по 3 февраля, говорится на сайте министерства. В прошлому году в филиале Третьяковки на Крымском валу произошло ЧП – после сильного дождя протекла крыша в здании. При этом часть залов открылась незадолго до аварии после ремонта.
2021-01-18T17:36:18+03:00
2021-01-18T17:36:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:36, 18 января 2021
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