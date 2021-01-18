Министерство культуры России планирует провести проверку в Третьяковской галерее

В первую очередь ведомство интересует организация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд. Сама проверка пройдет с 20 января по 3 февраля, говорится на сайте министерства. В прошлому году в филиале Третьяковки на Крымском валу произошло ЧП – после сильного дождя протекла крыша в здании. При этом часть залов открылась незадолго до аварии после ремонта.