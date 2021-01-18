Новейший российский самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП в Подмосковье

Это произошло во время испытаний воздушного судна в аэропорту «Жуковский». В Объединенной авиастроительной корпорации сказали агентству РИА Новости, что никто не пострадал, видимых повреждений не обнаружено, отказа систем не зафиксировано. В администрации аэропорта подчеркнули, что на работу воздушной гавани случившееся не повлияло. По словам источника агентства «Москва», причиной случившегося могли стать сложные погодные условия. МС-21 — пассажирский самолет нового поколения. Первый полет совершил в 2017 году.

