По меньшей мере, один человек погиб при сходе лавины в Карачаево-Черкессии

Об этом агентству ТАСС сказали в противолавинной службе. Под снегом все еще могут оставаться люди. Шесть человек уже смогли самостоятельно выбраться из-под завалов. Прокуратура начала проверку. Как передает агентство «Интерфакс», сход лавины на Домбае мог произойти после работы в этой зоне специалистов противолавинного отряда Росгидромета.