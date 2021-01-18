Европарламент намерен завтра обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального

Голосование по итогам дебатов ожидается в четверг, передает агентство «Интерфакс». Накануне председатель Европейского парламента Давид Сассоли сказал, что арест оппозиционного политика в Москве является оскорблением международного сообщества и Европы, которая помогла спасти ему жизнь. Судья Химкинского городского суда Елена Морозова удовлетворила сегодня ходатайство полиции об аресте Навального. Политик отправлен под стражу до середины февраля. Ранее тюремное ведомство обратилось в суд с ходатайством о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше на реальный. Заседание суда по этому вопросу должно состояться в конце января.
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