У ФБК есть план действий на случай тюремного заключения Алексея Навального – Ярмыш

У Фонда борьбы с коррупцией* есть план действий на случай тюремного срока Алексею Навальному. Об этом сообщила в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

«У ФБК всегда есть план действий на случай всего, что может произойти с Алексеем, в том числе, его посадки. Но пока о этих конкретных действиях я говорить не буду. Оставайтесь с нами, вы скоро узнаете много нового», — сказала она.

К.Ярмыш отметила, что невозможно было заранее подготовиться к тому, что будет с Алексеем Навальным после его возвращения в Россию.

«С ним летела я и его адвокат Ольга Михайлова ровно для того, чтобы если его будут задерживать, она могла помогать ему обеспечивать защиту, я – публичить это все в СМИ. На самом деле, было совершенно неясно, что произойдет, задержат ли его на границе, в самолете, может быть, его вообще не задержат, вручат повестку и отпустят домой, мы исходили из того, что будем действовать по обстановке», отметила она.

Пресс-секретарь А.Навального оценила уровень поддержки политика как достаточно высокий.

«Это довольно высокий уровень общественной поддержки, я думаю, что он будет несоизмеримо выше, когда мы получим конкретные известия о том, насколько сейчас арестуют Алексея. Я надеюсь, что, учитывая, что он не боится, никто не будет бояться вступиться за него», – заключила К.Ярмыш. Адвокату и задержанному Алексей Навальный накануне вернулся из Германии в Россию и был задержан при прохождении паспортного контроля. Политик находится в отделе полиции в Химках, где проходит судебное заседание по избранию ему меры пресечения. А.Навальному и его адвокату предоставили 50 минут для ознакомления с материалами дела.

* — ФБК российские власти считают иноагентом