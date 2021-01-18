Литовский МИД просит миграционную службу внести в черный список российского певца Филиппа Киркорова

Ему хотят запретить въезд в республику из-за неоднократных посещений Крыма. Во время этих поездок, как говорят в Вильнюсе, певец сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины. Литва, как и большинство европейских стран, отказывается признавать вхождение полуострова в состав России.