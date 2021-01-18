Правительство ФРГ осуждает задержание российского оппозиционного политика Алексея Навального

В Берлине потребовали освободить одного из главных критиков Кремля. Российские ведомства, как подчеркнули в кабинете Ангелы Меркель, задержали жертву нападения с применением химического оружия, а не нападавших. Навальный был задержан накануне после прилета из Германии, где лечился после отравления. С призывом отпустить его уже выступил ряд зарубежных правителей и лидеров стран.

Глава российского МИДа Сергей Лавров уверен, что новостями о возвращении Алексея Навального в Россию западные СМИ пытаются отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем. Сергей Лавров считает, что международное сотрудничество поможет решению проблем.

