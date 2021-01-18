Суд арестовал политика Алексея Навального на 30 суток

Решение вынесла судья Химкинского городского суда Елена Морозова. Политик останется под арестом до рассмотрения вопроса о замене ему наказания по делу «Ив Роше».

Накануне Навальный был задержан по требованию тюремного ведомства в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение. Политика обвинили в нарушении режима отбывания условного срока по делу «Ив Роше». Заседание суда проходило сегодня в одном из отделений полиции Химок. В подмосковном управлении МВД объяснили это тем, что задержанный не сдал тест на коронавирус.

К заданию полиции сегодня приехали сторонники одного из главных критиков Кремля. Фигурант так называемого «московского дела» Самариддин Раджабов рассказал, что накануне он также ездил встречать политика в аэропорт – сначала во Внуково, потом в Шереметьево, где и был задержан.

Суд по ходатайству ФСИН о замене условного наказания реальным должен пройти в конце января.