Турецкие спасатели обнаружили тело россиянина, капитана затонувшего накануне сухогруза

Это уже подтвердили в посольстве России. Судно «Арвин» затонуло у черноморского побережья Турции. На его борту находились 12 человек, двое из них – граждане России, остальные — украинцы. Шесть человек были спасены, ранее были найдены тела трех погибших членов экипажа. По предварительным данным, сухогруз затонул из-за сильного шторма.