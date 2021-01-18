Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов

В МИД России объявили об этом представителю голландской дипмиссии. Это стало ответом на высылку в оконце прошлого года двух сотрудников российского посольства в королевстве. Тогда власти Нидерландов обвинили обоих в шпионаже. В Москве обвинения отвергали.