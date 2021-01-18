ЧП в подмосковном аэропорту «Жуковский». Новейший российский самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, рассказал источник агентства «Интерфакс». Лайнер совершал экспериментальный полет с летчиками-испытателями. Воздушное судно не получило серьезных повреждений, заверил собеседник агентства. Никто из членов экипажа не пострадал. В самом аэропорту сказали агентству ТАСС, что происшествие не повлияло на работу воздушной гавани.
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