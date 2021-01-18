Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате схода лавины в Карачаево-Черкессии

ЧП произошло в районе горнолыжного курорта на Домбае. По предварительным данным, под лавину попали два пункта проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Агентство ТАСС передает, что из-под снега уже достали одного человека. Всего, по словам его источника, там могут оставаться еще трое. Ранее сообщалось о 12. Как рассказали агентству РИА Новости местные власти, причиной ЧП могла стать другая лавина, которую спустили принудительно.