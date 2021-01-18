Канцлер Германии Ангела Меркель осудила задержание российского оппозиционного политика Алексея Навального

Глава немецкого правительства потребовала его освобождения. Берлин намерен обсудить ситуацию вкруг одного из главных критиков Кремля с другими европейскими партнерами. Ранее с призывом к немедленному освобождению Навального выступили еще ряд европейских политиков. К ним присоединилось Управление ООН по правам человека.

Судья Химкинского суда Елена Морозова рассматривает вопрос о мере пресечения Навальному в здании отдела полиции химкинского УВД. В подмосковном управлении МВД пояснили, что это связано с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. У Навального, как настаивают силовики, отсутствуют результаты теста на коронавирус. Он накануне вернулся из Германии, где проходил лечение после отравления.