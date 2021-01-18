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16:08, 18 января 2021

В отношении бывшего мэра Томска Ивана Кляйна возбудили третье уголовное дело

Кляйна обвинили в незаконной предпринимательской деятельности. Следствие полагает, что он, будучи мэром, продолжал руководить своим предприятием по производству пива, хотя формально передал контрольный пакет акций в доверительное управление жене. Кроме того, обвинение попытается доказать, что он покровительствовал собственной пивной компании, используя возможности главы администрации. С этим связаны и два других дела. Бывшего мэра обвиняют в том, что он дал приказ подчиненным внести в регистрационные документы неверные сведения и тем самым добился отказа конкуренту в строительстве жилого дома рядом со своим предприятием. Кроме того, он способствовал выделения дочери земельного участка в престижном районе да еще по цене ниже рыночной. Кляйн своей вины не признал.

Уголовное дело завели и в отношении супруги мэра Галины Кляйн, которая ударила сотрудника правоохранительных органов, когда в ее дом пришли с обыском.



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