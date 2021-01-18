Центр имени Чумакова завтра передаст в Минздрав документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса

Исследования показали, что вакцина безопасна, — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Голикова добавила, что вакцину Центра имени Чумакова планируется зарегистрировать 16 февраля. В этом случае она начнет использоваться с апреля. С марта можно будет привиться вакциной Новосибирского центра Вектор.