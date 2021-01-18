Судья Химкинского городского суда с минуты на минуту должна вынести решение о мере пресечения Алексею Навальному

Судья Химкинского городского суда Елена Морозова с минуты на минуту должна вынести решение о мере пресечения Алексею Навальному. Экстренное заседание проходит прямо в отделе полиции. МВД просит арестовать Навального на 30 суток утверждая, что он неоднократно нарушал условия испытательного срока.

Сторонники Алексея Навального готовы к любому решению суда в отношении оппозиционера. Об этом корреспонденту «Эха Москвы» сказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Ярмыш считает, что уровень общественной поддержки уже сейчас очень высок, и он усилится после оглашения решения суда.

В Химкинском суде заявили, что выездное заседание состоялось в ОВД, чтобы на него смогли попасть журналисты., — сообщает издание МБХ-Медиа со ссылкой на помощника председателя суда. При этом в зал были допущены только сотрудники издания «Лайф» и программы «Вести. Дежурная часть».



В зданию ОВД, где судят Навального, пришел человек с синими трусами. Он сказал нашему корреспонденту, что его зовут Кирилл и что он поддерживает Навального, которого власти незаконно преследуют. Всего у здания ОВД собрались около 200 человек, Они скандируют «Свободу» и «Отпускай».



Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник обратился к властям РФ с призывом освободить российского оппозиционера Алексея Навального, задержанного 17 января в аэропорту Шереметьево. «Я присоединяюсь к международным призывам немедленно освободить Алексея Навального», — написал он в Twitter. — «Лица, ответственные за попытку его убийства при помощи запрещенного химического оружия, должны быть призваны к ответу. Россия обязана уважать свои международные обязательства в сфере прав человека и верховенства закона».