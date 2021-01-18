Глава Роспотребнадзора: Ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась в 72 регионах страны

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает. что ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась в 72 регионах страны. По данным Поповой, не менее чем у 25% россиян сформировался иммунитет к коронавирусу после перенесенной болезни.