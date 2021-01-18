Антонина Зимина, осужденная в Калининграде по обвинению в госизмене, подала прошение о помиловании президенту России

Об этом сообщает ТАСС. Зимина приговорена к 13 годам лишения свободы, а ее муж к 12 с половиной. Супруги не признают себя виновными, они считают свое дело сфабрикованным. Защита подала апелляцию на решение Калининградского суда. Жалоба будет рассматриваться апелляционным судом в Москве в начале марта.